بسبب وصفه للمحاربين بـ "المغفلين" .. بايدن يضرب ترامب بالقاضية ويقصيه خارج حلبة السباق

تتخذ حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية جو بايدن شعار "لا ضرر ولا ضرار" ميزة أكثر حدة مع دخول السباق مع الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي أزال أسبوعًا من المؤتمر الجمهوري، لينتقده مجددًا ردًا على سلسلة جديدة من الخلافات الثنائية.

ورد بايدن، في مؤتمره الصحفي الثاني للأسبوع الجاري، بحدة على تقرير يفيد بأن ترامب، في محادثات خاصة، وصف الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في المعارك بأنهم "مغفلون".

ووصف بايدن التصريحات بـ "اللعينة على الإطلاق" ودعا الرئيس، إذا كانت تفاصيل القصة صحيحة، إلى الاعتذار لأسر المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي وقتلى الحرب.

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وقد قوبلت التعليقات المزعومة، كما رُوِيَت لأول مرة في صحيفة ذي أتلانتيك، الخميس الماضي، بهجمة نفي مسعورة من البيت الأبيض وترامب شخصيًا، الذي وصف التقرير بأنه "خدعة"، لكن اندفاعهم لتقويض القصة، التي أكد مسؤول كبير سابق في الإدارة الأمريكية إلى حد كبير لشبكة CNN يوم السبت والتي أيدتها جزئيًا العديد من المنافذ الأخرى، يبرز الخطر السياسي الذي يتوقعه ترامب في المستقبل - وإذا لم يكن هناك شيء آخر ، فقد ينتقص من قدرتها على الانتقاص من قدراتهم.

وتعتبر جهود لتحويل هذه الانتخابات إلى خيار حزبي وليس مجرد استفتاء على سنواته الأربع الأولى.

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