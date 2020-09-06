اليمن.. المحكمة العسكرية بمأرب تقضي بإعدام خمسة حوثيين

أصدرت المحكمة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب حكما بالإعدام ضد خلية تابعة للحوثيين "متورطة في اغتيالات ضباط والاشتراك في زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات استهدفت آليات ومعدات الجيش".

وعقدت المحكمة العسكرية يوم الأحد، جلسة علنية برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة وبحضور وكيل النيابة العامة العسكرية، للنطق بالحكم على المتهمين الذين تم القبض عليهم في وقت سابق من العام الماضي.

وبحسب "سبتمبر نت" فقد قضت المحكمة بالإدانة على المتهم طاهر علي داوود المرهبي وآخرين، "ثبت تورطهم في جرائم تدريب عصابات وخلايا مسلحة على القتل والتفجير والتعذيب".

وقضى منطوق الحكم النهائي بالإعدام تعزيرا لخمسة متهمين وتبرئة المتهم السادس.

كما صدر الحكم في القضية الجنائية رقم 34 لسنة 2018 قضى بإلزام النيابة العامة العسكرية "بالتحقيق مع 180 متهما المشمولين بقائمة التصدي المقدم من ممثل وزارة الدفاع تضم عبد الملك الحوثي وقيادات عسكرية وسياسية وقضائية بينها قضاة منتحلين صفات في المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام والنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ورئاسة مجلس النواب، وذلك في التهم المنسوبة إليهم التي تتضمن الاشتراك في تشكيل عصابات مسلحة" بـ"غرض الانقلاب على نظام الحكم القائم ومؤسسته الدستورية والتخابر مع دولة أجنبية وارتكاب جرائم قتل واغتيالات" وذلك بعد "ثبوت إدانة المحكوم عليهم وارتباطهم المباشر بقيادة الحوثيين ضمن تنظيم عصابي مسلح".