برقية من الملك سلمان وولي عهده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان بشأن الفيضانات

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وقال الملك سلمان:" علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، إثر الفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات في جمهورية السودان، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وقال ولي العهد:" تلقيت نبأ الفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".
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