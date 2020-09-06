شغلت الرأي العام .. تطور عاجل في قضية مشاهير السوشيال ميديا

اصدرت النيابة العامة الكويتية منذ قرارا بإخلاء سبيل 5 من المتهمين في قضية مشاهير السوشيال مديا بكفالات مالية تراوحت مابين 2000 دينار الى 20 الف دينار .
ووفق ماذكرته صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادرها فقد بيًنت انه لن يتم إطلاق سراحهم الى حين دفعها في مبنى امن الدولة.
وذكرت الصحيفة ان المتهمين اللذين صدر قرار بإخلاء سبيلهم مقابل كفاله مالية هم يعقوب بوشهري 20 ألف دينار ومريم رضا "مرمر" 20 ألف دينار ودانة الطويرش 10 آلاف دينار وحليمة بولند 3000 دينار وفرح الهادي 2000 دينار.
فيما لاتزال التحقيقات جارية مع متهمين اخرين وهم نهى نبيل وزوجها، ومع جمال النجادة.
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