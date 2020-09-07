نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإعلام السوداني لـ"المصريين": نشكركم وممتنون لكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، عن تقديره للدور المصري في مساعدة السودان في مواجهة أزمة الفيضانات، قائلا: "نحن شاكرون وممتنون للشعب المصري ومشاعره الدافئة".

وأوضح "صالح"، خلال إتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه وصل طائرتين مساعدات من الحكومة المصرية إلى السودان، والتي تعد بداية لجسر جوي من المساعدات، لافتا إلى أن ما تفعله مصر مع السودان ليس غريبا على مصر.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك متابعة دورية للأوضاع الناجمة عن السيول بالسودان، لتقديم الدعم على مراحل متعددة على غرار ما حدث في الأزمة اللبنانية.

وتابعت القباج خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن المرحلة الأولى من المساعدات تشمل 184 طن مواد غذائية و10 آلاف بطانية وخيم للإغاثة وأدوات تعقيم وكحول بالتنسيق مع المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هناك 8 جمعيات أهلية مشاركة الوزارة في الخدمات المقدمة للسودان.

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وأوضحت أن القوات المسلحة تقدم دعما طبيا وعلاجيا إلى السودان، لافتة إلى أن هناك تنسيقا مع الأزهر الشريف والهلال الأحمر لتقديم الدعم إلى السودان.

وتابعت أن القوات المسلحة تنظم عملية إرسال المساعدات إلى السودان تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه من المقرر إرسال دفع أخرى من المساعدات إلى السودان.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن أسباب حدوث السيول الكبيرة في السودان، بأن العام المائي يشهد بدايته حاليا، وبالتالي تسقط الأمطار دول منابع النيل، لافتا إلى أن كل المؤشرات وأدوات الرصد توصلت إلى أن الفيضان مرتفع ومبشر بشكل كبير، وحجمه ونوعه يتبين في شهري سبتمبر وأكتوبر بشكل تفصيلي.

وأضاف، أن السودان تعتبر دولة مصب ومنبع، نظرا لأن بها بعض الأنهار الصغيرة التي تنبع وتصب في نهر النيل، لافتا إلى أن حجم الأمطار هذا العام ضخم ما أدى إلى وقوع بعض الآثار الجانبية.

وأوضح أنه يجب علينا الاستعداد بشكل جيد لحدوث أي أضرار كما حدث في مصر في 2016 برأس غارب أو 2015 في الإسكندرية، لافتا إلى أن الأمطار نستطيع الاستفادة منها، وحجم الفيضان سيكون مبشر وفوق المتوسط بشكل مبدئى.

