إصابة جنديين فى الجيش التركى بإطلاق نار فى إدلب السورية

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن "مسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع سانتفيه، أطلقوا النار على عدد من الجنود الأتراك، ما أدى إلى إصابة اثنين، جراح أحدهما خطيرة".
وتشهد هذه المنطقة عمليات مسلحة ضد الجنود الأتراك، إذ أكد المرصد أنه فى 29 أغسطس، تم تفجير آلية مفخخة وشن هجوم مسلح استهدف نقطة تركية فى قرية سلة الزهور غربى إدلب.
ووثق المرصد السورى، مقتل مواطن من أبناء قرية تل حمكى فى ريف إدلب الغربى "برصاص طائش"، بالإضافة إلى إصابة عدد من عناصر ما يعرف بـ"فيلق الشام" المكلفين بحراسة النقطة التركية، أثناء الهجوم.
ونوه المرصد إلى أن مجموعة تطلق على نفسها "كتائب خطاب الشيشانى"، تبنت الاستهدافات المتكررة للدوريات الروسية - التركية فى أغسطس الماضى، على طريق "M4"، دون معرفة تبعية تلك الجهة حتى اللحظة.
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