أخبار عالمية

إصابة جنديين فى الجيش التركى بإطلاق نار فى إدلب السورية

0 نشر
محمد بدر 2020-09-06 22:47 0 تبليغ

Advertisements
أصيب جنديان تركيان بجروح، اليوم الأحد، فى إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون فى محيط قاعدة عسكرية تركية، ببلدة معترم فى محيط مدينة أريحا جنوبى إدلب، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن "مسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع سانتفيه، أطلقوا النار على عدد من الجنود الأتراك، ما أدى إلى إصابة اثنين، جراح أحدهما خطيرة".

وتشهد هذه المنطقة عمليات مسلحة ضد الجنود الأتراك، إذ أكد المرصد أنه فى 29 أغسطس، تم تفجير آلية مفخخة وشن هجوم مسلح استهدف نقطة تركية فى قرية سلة الزهور غربى إدلب.

ووثق المرصد السورى، مقتل مواطن من أبناء قرية تل حمكى فى ريف إدلب الغربى "برصاص طائش"، بالإضافة إلى إصابة عدد من عناصر ما يعرف بـ"فيلق الشام" المكلفين بحراسة النقطة التركية، أثناء الهجوم.

ونوه المرصد إلى أن مجموعة تطلق على نفسها "كتائب خطاب الشيشانى"، تبنت الاستهدافات المتكررة للدوريات الروسية - التركية فى أغسطس الماضى، على طريق "M4"، دون معرفة تبعية تلك الجهة حتى اللحظة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إصابة جنديين فى الجيش التركى بإطلاق نار فى إدلب السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا