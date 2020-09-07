عاجل .. مقتل جنود أتراك فى هجوم شمال العراق

وعلى صعيد آخر، أصيب جنديان تركيان بجروح، فى وقت سابق من اليوم الأحد، فى إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون فى محيط قاعدة عسكرية تركية، ببلدة معترم فى محيط مدينة أريحا جنوبى إدلب.

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