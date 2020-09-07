ألمانيا: عقوبات «نورد ستريم 2» تعتمد على خطوات روسيا فيما يتعلق بقضية تسميم نافالني

تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لضغوط متزايدة لوقف بناء مشروع خط الأنابيب المشترك شبه المكتمل للعديد من شركات الطاقة الأوروبية وشركة غازبروم الروسية منذ أن ادعت برلين أنها عثرت على آثار لغاز أعصاب من مجموعة نوفيتشوك في دم أحد الروس في المستشفى، شخصية معارضة.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور إن احتمال فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 سيعتمد على كيفية تفاعل موسكو مع الموقف مع الناشط السياسي أليكسي نافالني ، الذي يُزعم أنه تعرض للتسمم بجيش من الحقبة السوفيتية- عامل الأعصاب الصف.

وأشارت إلى أن تعاون روسيا في قضية التسمم، التي ألقت برلين باللوم فيها حتى الآن على الكرملين على الرغم من عدم تقديم أي دليل على مزاعمهم، سيحدد رد ألمانيا.