تحويل قيادات نفطية في الكويت إلى النيابة

كشفت مصادر إلى صحيفة القبس الكويتية أن وزير النفط الدكتور خالد الفاضل بصدد إحالة وتقديم بلاغ ضد قيادات نفطية للنيابة العامة. وكانت لجنة التحقيق البرلمانية بالتجاوزات النفطية قد طالبت بإحالتهم للنيابة. فيما قالت المصادر نفسها إن اللجنة الوزارية، برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، ستباشر تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية، والتي جرى التصديق والموافقة عليها من مجلس الأمة الشهر الماضي.

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