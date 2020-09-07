فيديو .. حرائق غابات كاليفورنيا تجبر السلطات على إجلاء 200 شخص جوا

وقال قائد شرطة مقاطعة ماديرا على "تويتر"، يوم الأحد، إن 20 ممن تم إجلاؤهم نقلوا إلى مستشفيات المنطقة بعد أن زاد الحريق الذى بدأ يوم الجمعة بشكل سريع ليحرق نحو 36 ألف فدان وأجبر السلطات على إجلاء الناس وإغلاق الطرق فى منطقة فريسنو بوسط كاليفورنيا.
وأفادت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق بكاليفورنيا بأنه بحلول صباح الأحد كان نحو 15 ألف رجل إطفاء يتصدون لثلاثة وعشرين حريقا عبر الولاية.
وفى وقت سابق، امتد حريق هائل غير بعيد عن تجمع سكانى فى مقاطعة سان دييغو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على مساحة غابية تقدر بأكثر من 600 هكتار.
وقالت إدارة الإطفاء المحلية على صفحتها فى "تويتر"، إن السلطات أصدرت أمرا بإجلاء السكان المحليين، مشيرة إلى أن النيران تسببت فى انقطاع التيار الكهربائي، حيث تأثرت معدات سان دييغو للغاز والكهرباء.
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