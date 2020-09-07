أعلن الحشد الشعبي العراقي مصرع قائد فيه أمس الأحد، أثناء التصدي لهجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق.
ووفقا لفضائية روسيا اليوم فإن المعلومات الواردة عن الهجوم تؤكد أنه أسفر عن مقتل القائد في اللواء 28 حسين رزاق المياحي برصاص قناص أثناء المشاركة بالتصدي للإرهابيين.
وأضافت أن قوات القائد المذكور تمكنت من دحر عناصر "داعش" الذين هاجموا مساء أمس الأحد قطعات اللواء في منطقة قولاي شمال قضاء خانقين.
وكشفت مصادر بالحشد أن عناصر أخرى من التنظيم تمكنت من الهرب وأن عمليات البحث عنهم جارية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مقتل قائد لـ الحشد الشعبي في هجوم لداعش بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.