الأسطول الخامس الأمريكي يعلن اختفاء بحارا

أعلنت إدارة الشؤون العامة للأسطول الخامس الأمريكي في بيان أمس الأحد إجراء البحرية الأمريكية بحث عن بحار مفقود في شمال بحر العرب.

وقال البيان الصادر عن الأسطول الخامس الأمريكي إن حاملة الطائرات (يو إس إس نيميتزCVN 68) وطراد الصواريخ الموجهة (يو إس إس برينستون سي جي 59) تجريان حاليا عمليات بحث وإنقاذ في شمال بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار بالبحرية الأمريكية.

فيما حجبت البحرية الأمريكية اسم البحار في الوقت الحالي وفقا لسياسة البحرية والولايات المتحدة، حيث أكد الأسطول الخامس أنه سيتم توفير التحديثات عندما تصبح متاحة.

ولم تكشف البحرية الأمريكية عن تفاصيل اختفاء البحار وظروفها.