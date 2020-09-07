زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق طوكيو

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي وقع كان مركزه قبالة ساحل مقاطعة "إيباراكي" (جزيرة هونشو)، وعلى عمق 20 كيلومترا. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، كما لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عملاقة (تسونامى) جراء الزلزال.

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