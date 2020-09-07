جونسون يعتزم منح الاتحاد الأوروبى مهلة 38 يوما لتوقيع بريكست

ولفتت الصحيفة إلى أن جونسون حذر من أنه فى حال لم يتم إحراز تقدم بحلول 15 أكتوبر، فإن بريطانيا ستقبل بالخروج "بدون اتفاق" و"تمضى قدما".
وقالت الصحيفة إن جونسون سيوضح أن المملكة المتحدة "لا يمكنها أن تتساهل ولن تتساهل فى الأمور الأساسية والتى تعنى أن تكون بلدا مستقلا" من أجل الحصول على اتفاق تجاري.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" أشارت إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم إصدار تشريع يتجاوز أجزاء رئيسية من اتفاق "بريكست" للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ما ينذر بخطر انهيار المفاوضات مع بروكسل.
والأسبوع الماضى، حمّلت باريس المملكة المتحدة مسؤولية مراوحة مفاوضات خروج هذا البلد من الاتحاد الأوروبى مكانها، واصفة تعاطى لندن مع هذه المفاوضات بالمتعنت وغير الواقعي.
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