المكسيك .. 232 وفاة و4614 إصابة جديدة بكورونا

ويرتفع بذلك إجمالى الوفيات فى المكسيك إلى 67558، والإصابات إلى 634023 منذ بدء تفشى الفيروس. وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض فى الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم الخميس الذى سجلت فيه 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بالفيروس. وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقى للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

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