الهند تقفز للمركز الثاني لأكثر دول العالم تسجيلا لإصابات كورونا

احتلت الهند المرتبة الثانية لأعلى دول العالم المسجلة لإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩". وأعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس الأحد، تسجيل 90 ألفا و632 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وهو الأمر الذي يرفع حصيلة الإصابات بفيروس "كوفيد 19"، إلى 4 ملايين و113 ألفا و811 حالة. وأصبحت الهند صاحبة أعلى تسجيل يومي لإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" في العالم. وتفوقت الهند على البرازيل التي كانت تحتل المرتبة الثانية، لتصبح خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

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