أستراليا تكشف موعد تسلمها أول دفعات لقاح كورونا

أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم الاثنين عن توقعه أن تتلقى أستراليا دفعاتها الأولى من لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" في يناير المقبل، حيث انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة في بؤرة الفيروس الساخنة في البلاد إلى أدنى مستوى له في 10 أسابيع.
وقال موريسون إن حكومته أبرمت صفقة مع CSL لتصنيع لقاحين - أحدهما طورته شركة استرازينيكا والاخر جامعة اكسفورد.
وقال رئيس الوزراء في كانبيرا "أستراليا بحاجة إلى بعض الأمل". "اليوم ، نتخذ خطوة مهمة أخرى لحماية صحة الأستراليين من جائحة فيروس كورونا."
وقال وزير الصحة جريج هانت إن العلماء الذين يقودون تطوير كلا اللقاحين قالوا إن الأدلة الحديثة تشير إلى أن كليهما سيوفر "حماية متعددة السنوات".
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