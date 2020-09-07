أخبار عالمية

أستراليا تكشف موعد تسلمها أول دفعات لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم الاثنين عن توقعه أن تتلقى أستراليا دفعاتها الأولى من لقاح محتمل لفيروس المستجد "كوفيد١٩" في يناير المقبل، حيث انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة في بؤرة الفيروس الساخنة في البلاد إلى أدنى مستوى له في 10 أسابيع.

وقال موريسون إن حكومته أبرمت صفقة مع CSL لتصنيع لقاحين - أحدهما طورته شركة استرازينيكا والاخر جامعة اكسفورد. 

 وقال رئيس الوزراء في كانبيرا "أستراليا بحاجة إلى بعض الأمل".  "اليوم ، نتخذ خطوة مهمة أخرى لحماية صحة الأستراليين من جائحة فيروس كورونا."

 وقال وزير الصحة جريج هانت إن العلماء الذين يقودون تطوير كلا اللقاحين قالوا إن الأدلة الحديثة تشير إلى أن كليهما سيوفر "حماية متعددة السنوات".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أستراليا تكشف موعد تسلمها أول دفعات لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا