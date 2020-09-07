إصابة جديدة بكورونا في الرمثا

جي بي سي نيوز :- اظهر فحص عينة لاحد المواطنين من مدينة الرمثا اصابته بفيروس كورونا، وفق ما أكد مصدر لـ الرأي.وبين المصدر ان فرق الاستقصاء الوبائي تعمل على البحث والاستقصاء لمعرفة مصدر الاصابة ، مشيرا إلى انه يجري الان اخذ عينات لمخالطين

ولفت المصدر الى عزل منزل المصاب في الحي الغربي من مدينة الرمثا. الراي