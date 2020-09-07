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إصابة جديدة بكورونا في الرمثا

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جي بي سي  نيوز :- اظهر فحص عينة لاحد المواطنين من مدينة الرمثا اصابته بفيروس ، وفق ما أكد مصدر لـ الرأي.وبين المصدر ان فرق الاستقصاء الوبائي تعمل على البحث والاستقصاء لمعرفة مصدر الاصابة ، مشيرا إلى انه يجري الان اخذ عينات لمخالطين

ولفت المصدر الى عزل منزل المصاب في الحي الغربي من مدينة الرمثا. الراي 

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