إصابة جديدة بكورونا في الرمثا

جي بي سي نيوز :- اظهر فحص عينة لاحد المواطنين من مدينة الرمثا اصابته بفيروس كورونا، وفق ما أكد مصدر لـ الرأي.وبين المصدر ان فرق الاستقصاء الوبائي تعمل على البحث والاستقصاء لمعرفة مصدر الاصابة ، مشيرا إلى انه يجري الان اخذ عينات لمخالطين
ولفت المصدر الى عزل منزل المصاب في الحي الغربي من مدينة الرمثا. الراي
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