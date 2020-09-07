الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت هيئة الصحة الوطنية إن جميع الحالات المسجلة مستوردة، وتخص مسافرين قدموا من الخارج.
وأشارت الهيئة إلى تسجيل 17 حالة إصابة لم تظهر عليها الأعراض، وهى نفس الحصيلة المسجلة قبل 24 ساعة.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس فى بر الصين الرئيسى إلى 85134، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 4634.
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