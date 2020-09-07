الهند تقفز إلى المركز الثانى عالميا بإصابات كورونا

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 90802 إصابة جديدة، وبهذا يصبح مجموع الإصابات فى البلد الآسيوى 4.204.614 حالة.

كما تم تسجيل 1016 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد فى الهند، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 71642.

وتجاوزت الهند إصابات البرازيل المقدرة بنحو 4.12 مليون إصابة، لكنها لا تزال بعيدة عن الولايات المتحدة التى رصدت حوالى 6.25 مليون حالة