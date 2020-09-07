إحصائية: 802 ألف وافد دخلوا الكويت خلال السنوات الخمس الماضية

كشفت إحصائية حكومية، عن دخول 802 ألف وافد إلى الكويت خلال الفترة من عام 2015 وحتى نهاية عام 2019.
وأظهرت الإحصائية، التي أحيلت إلى مجلس الأمة الكويتي، تراجعًا ملحوظًا في تدفق العمالة الوافدة من الخارج إلى سوق العمل في الكويت، لتبلغ حدها الأدنى في عام 2019 بقرابة 91 ألف وافد.
وأوضحت أن عدد الوافدين الذين دخلوا الكويت بتصاريح عمل خلال العامين 2018 و2019، بلغ قرابة 188 ألف وافد، مقارنة بأكثر من 222 ألفا تدفقوا إلى البلاد في عام 2017، لافتة إلى أن مجموع العمالة التي دخلت الكويت في 2017، تجاوز مجموعها في عامي 2018 و2019.
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