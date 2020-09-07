بلغاريا تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت بلغاريا 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17 ألفا و89 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الاثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة 5 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 676 شخصا.

وأضافت أن هناك 52 مريضا بالفيروس في حالة خطيرة ويتلقون العلاج بوحدات العناية المركزة داخل المستشفيات.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد الأشخاص المتعافين إلى 12 ألفا و157 بعد تسجيل آخر 25 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جدير بالذكر أن انخفاض معدل الإصابات الجديدة يرجع إلى تراجع عدد اختبارات الـ /بي سي آر/ إذ لم تفحص السلطات الصحية سوى 1407 عينات خلال الساعات الـ24 الماضية.