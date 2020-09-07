المكسيك تسجل 232 حالة وفاة و4614 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 232 وفاة، و4614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة .

وقالت وزارة الصحة - في بيان أذاعته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن إجمالي الوفيات في المكسيك ارتفع إلى 67558، والإصابات إلى 634023 منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد".

وتعد أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، إذ تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة، وسجلت المكسيك ثالث أكبر حصيلة عالمية للوفيات بفيروس كورونا، وهي بين الدول العشر ذات العدد الأكبر من المصابين بالفيروس.