المجلس العسكري الحاكم في مالي يرفع حظر التجول

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي رفع حظر التجول الذي ظل مفروضًا في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا.

وأعلن المجلس العسكري الذي يُطلق عليه المجلس الوطني لإنقاذ الشعب - في بيان بثه التليفزيون المالي مساء اليوم الأحد - أنه سيتم تعزيز جميع الترتيبات الأمنية المعتادة في جميع أنحاء البلاد.

كان رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد إيسماغويتا قد أطاح في 18 أغسطس الماضي بنظام حكم الرئيس أبوبكر كيتا.