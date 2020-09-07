أخبار عالمية

المجلس العسكري الحاكم في مالي يرفع حظر التجول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي رفع حظر التجول الذي ظل مفروضًا في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا.

وأعلن المجلس العسكري الذي يُطلق عليه المجلس الوطني لإنقاذ الشعب - في بيان بثه التليفزيون المالي مساء اليوم الأحد - أنه سيتم تعزيز جميع الترتيبات الأمنية المعتادة في جميع أنحاء البلاد.

كان رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد إيسماغويتا قد أطاح في 18 أغسطس الماضي بنظام حكم الرئيس أبوبكر كيتا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المجلس العسكري الحاكم في مالي يرفع حظر التجول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا