شاهد.. زلزال عنيف يضرب شمال إيران

أصيب 22 شخصا بجروح فيما تعرضت بعض المنازل لأضرار، اليوم الاثنين، إثر زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة راميان التابعة لمحافظة غلستان شمال إيران.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، إن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات في مدينة راميان، كما شعر بهذا الزلزال سكان مدينة آزادشهر ومدينة خان بيبين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الثانية و4 دقائق و23 ثانية من فجر اليوم الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، قوله: "حتى الآن، أصيب 22 شخصا نتيجة هذا الزلزال، وتم نقل 8 من الجرحى إلى مركز طبي وتم علاج 14 شخصا في مكان الحادث".

وأضاف خالدي أن "الإصابات كانت نتيجة حالة الهروب والهلع من الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر".

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وكان أعنف زلزال تعرضت له إيران في إقليم كرمنشاه غرب البلاد في 12 نوفمبر 2017، بقوة وصلت إلى 7.3 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصا.