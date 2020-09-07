رغم الأزمة الاقتصادية.. حكومة أردوغان تنفق مليار ليرة على السيارات

كشفت صحيفة زمان التركية المعارضة عن تكلفة استئجار الحكومة التركية للسيارات خلال الـ٢٢ شهرا الماضية، والتي وصلت لمليار ليرة تركية.

وكانت الحكومة التركية ادعت إنها ستتوقف عن استئجار مزيد من السيارات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أنها لا تزال تقوم باستئجار السيارات.

ففي يناير الماضي تم إنفاق 20.7 مليون ليرة على استئجار السيارات. وفي فبراير بلغ هذا الرقم 60.3 مليون ليرة وفي مارس بلغ 56.8 مليون ليرة وفي أبريل بلغ 57.5 مليون ليرة وفي مايو تم إنفاق 48.7 مليون ليرة وفي يونيو بلغ ما تم إنفاقه 54.3 مليون ليرة وفي يونيو بلغ الرقم 51 مليون ليرة.

وبلغ إجمالي نفقات استئجار السيارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ٢٠٢٠ نحو 349 مليون ليرة، بينما بلغ إجمالي نفقات استئجار السيارات خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 3.6 مليار ليرة.

وكانت وزارة الخزانة التركية قد طالبت من الوزارات والمؤسسات حصد السيارات التي تعمل لديها والمستأجرة لتقليل عددها، وذلك ضمن إجراءات التقشف التي تقوم بها الحكومة التركية لإنقاذ الاقتصاد.