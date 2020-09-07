البرازيل تسجل 14521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، اليوم الإثنين، تسجيل 14521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و137 ألفا و521 شخصا.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى تسجيل 447 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 126 ألفا و650 حالة.
وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.
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