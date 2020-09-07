الكاميرات رصدته والشرطة أمسكته.. "مجرم برمنغهام" بقبضة الأمن

أعلنت الشرطة البريطانية، الاثنين، إلقاء القبض على المشتبه به في حوادث الطعن التي وقعت فجر الأحد في مدينة برمنغهام وسط بريطانيا، وقتل فيها شخص وأصيب 7 آخرون، حسبما أفاد مراسلنا.
وجاء إعلان الشرطة البريطانية بعد ساعات من نشرها مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة للمشتبه به، وقالت الشرطة إنه يبلغ من العمر 27 عاما.
ويظهر في أحد المقاطع رجل يرتدي قبعة بيسبول وسترة سوداء وبنطالا وحذاء داكني اللون.
وفي وقت سابق، قالت شرطة منطقة "ويست ميلاندز"، التي تقع برمنغهام في نطاقها، إن المحققين يعملون في أكثر من اتجاه بحثا عن المشتبه به.
وذكر محققون أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الهجمات مرتبطة بالإرهاب".
وكانت الشرطة البريطانية قالت، الأحد، إن برمنغهام، التي تعتبر ثاني أهم المدن البريطانية، شهدت عمليات طعن جماعية.
وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكات التلفزيون البريطانية مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة، بينما انتشرت قوات شرطة ارتدت ملابس مخصصة للتحليل الجنائي.
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