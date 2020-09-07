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أكثر من 50 مصابا و4 فى عداد المفقودين بسبب إعصار هايشن باليابان

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مصطفى فراج 2020-09-07 09:03 0 تبليغ

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تسبب إعصار قوى ضرب جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب اليابان اليوم الإثنين فى إصابة أكثر من 50 شخصا، وانقطاع التيار الكهربائى وتعطيل وسائل النقل، بالاضافة إلى 4 أشخاص فى عداد المفقودين.

وأظهرت الحصيلة التى نشرتها وكالة أنباء كيودو اليابانية أن 52 شخصًا أصيبوا فى جزيرة كيوشو وأماكن أخرى من جراء الإعصار.

فى السياق ذاته، أعلنت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية انقطاع التيار الكهربائى بشكل مؤقت عن حوالى 475 ألف منزل بشكل رئيسى فى مقاطعتى كاجوشيما وناجازاكى.

وحتى مع توجه إعصار هايشن إلى شبه الجزيرة الكورية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية وموجات مد فى بعض المناطق، وحثت الناس فى جميع أنحاء منطقة واسعة على توخى الحيطة والحذر.

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وألغت شركة كيوشو للسكك الحديدية خدمات قطارات شينكانسن وغيرها من القطارات اليوم الإثنين، لكنها تخطط لإعادة تشغيلها غدا من المناطق التى تم التأكد من قدرتها على العمل بأمان، مع تأخير الرحلات الأولى لليوم نفسه.

كما أوقفت شركة سكك حديد غرب اليابان خدمات قطاراتها السريعة بين هيروشيما وهاكاتا، وتم إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتعليق خدمات قطار توكايدو شينكانسن السريع مؤقتًا أيضًا بسبب الأمطار الغزيرة، وفقًا لشركة سكك حديد وسط اليابان.

وأمضى الكثيرون الليل فى ملاجئ الإجلاء والفنادق عبر كيوشو وجزر أوكيناوا فى جنوب اليابان حيث كانوا ينتظرون مرور الإعصار.

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