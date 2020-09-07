حاكم كاليفورنيا يعلن حالة الطوارئ في خمس مقاطعات وسط حرائق الغابات

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ في خمس مقاطعات وسط حرائق الغابات القوية التي أودت بالفعل بحياة ثمانية أشخاص. تشمل قائمة المقاطعات فريسنو وماديرا وماريبوسا وسان برناردينو وسان دييجو.
ويكافح ما يقرب من 14800 من رجال الإطفاء 23 حريقًا رئيسيًا ومجمعًا للصواعق في جميع أنحاء الولاية.
تعاملت الولاية مؤخرًا مع حريق التهم حوالي 45000 فدان (18،210 هكتار) ، ما أدى إلى عمليات إخلاء جماعية.
ولا يزال هناك حريقان نشطان في كاليفورنيا، بمجمع SCU Lightning ومجمع LNU Lightning هما ثاني وثالث أكبر حرائق غابات في تاريخ الولاية ، وفقًا لـ كال فاير.
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