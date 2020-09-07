تسجيل 3000 إصابة جديدة خلال يوم.. مخاوف من فقدان السيطرة على كورونا في بريطانيا

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن هناك مخاوف جمة من فقدان السيطرة على تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة، خاصة بعدما ارتفعت الإصابات، أمس، بشكل هائل بعد تسجيل ما يقرب من 3000 إصابة جديدة.

وطالب حزب العمال البريطاني، وزير الصحة مات هانكوك، بإعطاء شرح عاجل لمجلس العموم عن أسباب الزيادة في الإصابات، بالتزامن مع إعادة المدارس والجامعات فتح أبوابه.

وارتفعت الإصابة اليومية في المملكة المتحدة بنسبة 50 في المئة، في اعلى حصيلة يومية سجلت منذ مايو الماضي.

وجاء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بعد أن وصلت بعض مراكز الاختبارات لكامل طاقتها، حيث طلب من بعض الأشخاص الذهاب لمراكز أخرى تبعد 160 كيلومترا؛ لأن مراكزهم المحلية ليس لديها سعة.

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وأكد متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، أن هناك "طلبا كبيرا" على إجراء الفحوصات.

وسجلت المملكة المتحدة ما يقرب من 350 ألف إصابة مؤكدة منذ تفشي الوباء في فبراير الماضي، وأدى الفيروس التاجي لوفاة ما يزيد عن 41 ألف حالة، وفقا لإحصائية جامعة جونز هوبكنز.

وتعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول تضررا بالفيروس القادم من الصين، حيث تحتل المرتبة الرابعة عشرة من ناحية عدد الإصابات المؤكدة.