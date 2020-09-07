اليابان: إعصار هايشن يخلف 50 مصابا و4 في عداد المفقودين

تسبب إعصار قوي ضرب جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب اليابان اليوم الاثنين في إصابة أكثر من 50 شخصا ، وانقطاع التيار الكهربائي وتعطيل وسائل النقل، بالاضافة إلى أربعة أشخاص في عداد المفقودين .

وأظهرت الحصيلة التي نشرتها وكالة أنباء كيودو اليابانية أن 52 شخصًا أصيبوا في جزيرة كيوشو وأماكن أخرى من جراء الإعصار.

في السياق ذاته، أعلنت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية انقطاع التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن حوالي 475 ألف منزل بشكل رئيسي في مقاطعتي كاجوشيما وناجازاكي.

وحتى مع توجه إعصار هايشن إلى شبه الجزيرة الكورية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية وموجات مد في بعض المناطق، وحثت الناس في جميع أنحاء منطقة واسعة على توخي الحيطة والحذر.

Advertisements

وألغت شركة كيوشو للسكك الحديدية خدمات قطارات شينكانسن وغيرها من القطارات اليوم الإثنين، لكنها تخطط لإعادة تشغيلها غدا من المناطق التي تم التأكد من قدرتها على العمل بأمان، مع تأخير الرحلات الأولى لليوم نفسه.

كما أوقفت شركة سكك حديد غرب اليابان خدمات قطاراتها السريعة بين هيروشيما وهاكاتا، وتم إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتعليق خدمات

قطار توكايدو شينكانسن السريع مؤقتًا أيضًا بسبب الأمطار الغزيرة، وفقًا لشركة سكك حديد وسط اليابان.

وأمضى الكثيرون الليل في ملاجئ الإجلاء والفنادق عبر كيوشو وجزر أوكيناوا في جنوب اليابان حيث كانوا ينتظرون مرور الإعصار.