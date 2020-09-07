معدل إصابات كورونا في ألمانيا يتجاوز 250 ألف حالة مؤكدة

أكدت ألمانيا وجود 814 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد -19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 250799 حالة وفقًا لمعهد روبرت كوخ، المسؤول عن مكافحة الأمراض والوقاية منها في ألمانيا.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، لم يتم تأكيد أي وفيات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في ألمانيا، ويبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد حاليًا 9325.