شاهد.. اللقطات الأولى لعمليات الطعن في بريطانيا.. والشرطة تعتقل منفذ الهجوم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، اللقطات المصورة الأولى لحادث الطعن الذي وقع، أمس، في مدينة برمنحهام والذي جاء ضمن سلسلة حوادث طعن عدة.

وأسفرت حوادث الطعن عن مقتل شخص وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنان في حالة خطيرة، فيما الشرطة أيضا إن رجلا وامرأة أدخلا المستشفى في حالة خطيرة بينما أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح طفيفة.

وذكرت "ديلي ميل" أن الشرطة البريطانية ألقت القبض، صباح اليوم، على مشتبه به يبلغ من العمر 27 عامًا للاشتباه في تنفيذه سلسلة حوادث الطعن.

وكانت الشرطة ظهر الأحد منتشرة حول مركز "أركاديان" الذي يضم حانات ومطاعم وملاهي ليلية. وتكشف علب أطعمة وقوارير فارغة متناثرة على الأرض الحياة الليلية في المكان.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن رجلا قتل وأصيب آخر وامرأة بجروح خطيرة في هذه الحوادث. وقالت شرطة وست ميدلاندز: "يمكننا الآن أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقا في جريمة قتل عقب أحداث الليلة الماضية".