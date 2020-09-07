الكاظمي يوجه بفتح تحقيق بشأن قصف مطار بغداد

وجه رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق بشأن الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد الدولي الليلة الماضية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي: "بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة تفتح تحقيقًا لتحديد الجهة المقصرة بشأن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد الدولي".

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت في وقت سابق اليوم، إنها فتحت تحقيقًا بشأن واقعة إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد.

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وتواجه "المنطقة الخضراء"، التي تضم سفارة واشنطن في بغداد، والقواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي، هجمات مشابهة متفرقة، منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية، مطلع العام الجاري.‎

كانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالبلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار برلماني يقضي بإنهاء الوجود العسكري فيها.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية.