البرهان يزور إريتريا برفقة وفد أمني

وكان البرهان قد تسلم ، رسالة خطية من الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.
وذكرت وكالة الأنباء السوانية، أن رئيس مجلس السيادة السوداني تسلم الرسالة من رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الأريترية الفريق فيلبوس ولد يوهانس الذي يزور البلاد على رأس وفد رفيع المستوى، في اغسطس الماضي
ووجه البرهان قيادات المؤسسات العسكرية في السودان واريتريا؛ لاغتنام الفرص المتاحة لتطوير علاقات البلدين في مجالات التعاون العسكري والأمني لمجابهة التحديات المشتركة وخلق مناخ ملائم للتعاون في المجالات الأخرى لأجل تحقيق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.
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