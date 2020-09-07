نائب الرئيس الأفغاني يختبر طالبان بوقف إطلاق النار

اعتبر نائب الرئيس الأفغاني أن الحكومة تسعى للتوصل لوقف إطلاق للنار عندما تبدأ المحادثات مع طالبان، في إشارة حكومية إلى سعيها لوقف عمليات القتل المستمرة منذ سنوات.
قال نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، الأحد، إن مفاوضي الحكومة سيدفعون نحو التوصل لوقف إطلاق للنار عندما تبدأ المحادثات مع طالبان.
ولم يتم تحديد موعد لجولة المحادثات الافتتاحية لكن المفاوضات يمكن أن تبدأ بعد وقت قصير من إنهاء عملية تبادل الأسرى .
وأضاف صالح، أن جدية طالبان بشأن السلام ستتضح منذ البداية، عندما يدفع فريق التفاوض في كابول من أجل وقف دائم لإطلاق النار.
وتابع :" بأن الاختبار الأول لطالبان هو وقف إطلاق النار، وإذا قبلوا وقف إطلاق النار فهم ملتزمون السلام. وإذا لم يقبلوا فهم ليسوا كذلك".
وسيتوجه الوفد الأفغاني إلى الدوحة بعد تسوية جميع القضايا اللوجستية "لن نذهب حتى يصبح كل شيء في مكانه ... مثل المكاتب وعلمنا".
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