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رئيس مجلس السيادة السوداني يغادر الخرطوم إلى إريتريا

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غادر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الخرطوم صباح اليوم الاثنين، متوجها إلى دولة إريتريا في زيارة قصيرة.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن البرهان يرافقه مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن إبراهيم جابر إبراهيم، والأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد الغالي.

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