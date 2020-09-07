أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، اعتقال رجل يبلغ 27 عامًا، يُشتبه فى أنه منفذ عمليات الطعن التى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح خطيرة أمس الأحد فى برمنجهام .





ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت شرطة ويست ميدلاندز البريطانية: "أوقفنا رجلاً يُشتبه فى ارتكابه عملية قتل و7 محاولات قتل خلال سلسلة هجمات بالسكين فى برمنجهام".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بريطانيا : اعتقال المتهم فى عملية الطعن بمدينة برمنجهام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.