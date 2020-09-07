6 أشهر في البحر.. العثور على 300 لاجئ على شاطئ إندونيسي

قال مسئولون محليون إنه تم العثور على ما يقرب من 300 شخص من أقلية الروهينجا على شاطئ في إندونيسيا بعد أن قضوا ستة أشهر في البحر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

أضافت الشرطة، إن صيادًا محليًا رصد اللاجئين في قارب خشبي كبير قبل أن يصلوا لشاطئ "أوجونج بلانج"، في إقليم أتشيه في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ذكر قائد الشرطة في أتشيه إن المجموعة التي يعتقد أنها كانت على الماء لمدة ستة أشهر ضمت 181 امرأة و 14 طفلًا.

قال الجنيدي يحيى ، رئيس الصليب الأحمر في مدينة لهوكسوماوي ، إنهم محتجزون في مكان مؤقت.

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يأتي ذلك بعد العثور على قارب آخر لـ 94 من الروهينجا قبالة شاطئ أتشيه في يونيو.

وقد فر مئات الآلاف من المسلمين الروهينجا من ميانمار بسبب حملة العسكرية ضدهم .

يعيش الكثيرون في مخيمات مكتظة للاجئين في بنغلاديش ، لكن آخرين يسافرون بانتظام بالقوارب إلى بلدان في جنوب شرق آسيا.

أثيرت مخاوف كبيرة بشأن تفشي فيروس كورونا في المخيمات البنغلاديشية المكتظة وتعاني من سوء مستوى النظافة.