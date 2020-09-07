عمرو أديب: مساندة السودان في هذه المحنة واجب ملزم لمصر وهذا حق علينا

أعرب الاعلامي عمرو اديب ، عن حزنه الشديد بما حدث في السودان الايام الماضية ، من سيول وفيضانات دمرت البلاد . وغرد عمرو اديب من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " مسانده السودان واجب ملزم لمصر ، وهذا حق السودان علينا ، ويجب ان نقدم كل الدعم المستمر اللامنقطع حتى تقف الشقيقه الجنوبيه على قدميها وتعبر هذه المحنه باذن الله . وغرد عمرو اديب من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " مسانده السودان واجب ملزم لمصر ، وهذا حق السودان علينا ، ويجب ان نقدم كل الدعم المستمر اللامنقطع حتى تقف الشقيقه الجنوبيه على قدميها وتعبر هذه المحنه باذن الله .

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