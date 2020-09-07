تركي آل الشيخ: ليت الصحة والسعادة سلعة تنباع.. لشري بدمي غالي ثمنها

وكتب تركى آل الشيخ فى تغريدته قائلًا: "ليت الصحة والسعادة سلعه تنباع ... لشري بدمي غالي ثمنها". اقرأ أيضًا: وفي سياق آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ وجه رسالة قوية لجمهوره بعد أنباء انتقال رمضان صبحي جناح الأهلي لنادي بيراميدز. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية، "الحمدالله النهارده بس ٥٠ موقع و٢٠ برنامج بس الي بيقولو انا السبب ... كويس فيه تقدم ... امبارح كانت اكتر ... اه منك ياتركي ... انتا سبب الكرونا ! شرير".

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