تونس: توقيف 7 أشخاص بينهم زوجة أحد منفذي الهجوم الإرهابي بسوسة

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أحمد جودة - القاهرة - أوقفت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، 7 أشخاص بينهم زوجة أحد منفذي الهجوم الإرهابي في مدينة سوسة، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تونسية، بمقتل رجل أمن في عملية طعن في مدينة سوسة.
وفي سياق منفصل، أعلنت مصلحة الجمارك التونسية، إحباط عملية تهريب قطع أثرية وكمية من الأحجار الكريمة عبر ميناء حلق الوادي.
وأضافت الجمارك، أنها تلقت معلومات تفيد بأن مواطنا تونسيا ينوي تهريب أحجار كريمة وقطع أثرية إلى الخارج، عبر الميناء المذكور، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".
وفي وقت سابق، تم توقيف سيارة تحمل لوحات أجنبية يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج، وهي متجهة إلى ميناء جنوة.
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