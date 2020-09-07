نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تقدم كل أوجه الدعم والإغاثة لدول العالم لمواجهة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت دولة الإمارات، كل أوجه الدعم والإغاثة لدول العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأسهمت دولة الإمارات، في تخفيف معاناة المحتاجين ومد يد العون والمساعدة في مواجهة تداعيات الجائحة، وتقديم كل أوجه الدعم والإغاثة.

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وكانت طائرات المساعدات الإماراتية، وصلت إلى كل أنحاء المعمورة، كما شكل تعاونها الوثيق مع منظمة الصحة العالمية عاملا حاسما في تسريع عملية الاستجابة الدولية لمكافحة انتشار الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ولم تقتصر الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدعم دول العالم على تقديم المساعدات الطبية والإغاثية بل شملت إعادة رعايا الكثير من الدول الشقيقة والصديقة العالقين خارج أوطانهم أيضا، إذ أتاحت لهم فرصة الرجوع إلى بلادهم سالمين.