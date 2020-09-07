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مانشستر سيتي يعلن إصابة محرز ولابورت بفيروس كورونا

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت بفيروس المستجد.

وأكد سيتي في بيان، أن اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية.

وقال النادي: "لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفا: "الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري ضد ولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر الجاري.

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