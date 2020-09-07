الخميس.. رئيس وزراء اليونان يلتقى ماكرون لمناقشة صفقات دفاعية

يلتقى رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، يوم الخميس المقبل الموافق 10 سبتمبر، لمناقشة صفقات دفاعية، حسبما أفادت شبكة "العربية" الإخبارية.





وكان مسؤول حكومى فى اليونان كشف قبل أيام، عن مفاوضات تجريها بلاده مع فرنسا وبلدان أخرى حول مشتريات أسلحة لدعم قواتها المسلحة، بالتزامن مع تصاعد التوتر على موارد الطاقة فى منطقة شرق المتوسط مع تركيا.

وفى تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال وزير المالية اليونانى، إن بلاده مستعدة لإنفاق جزء من احتياطياته النقدية لشراء أسلحة وغيرها من الوسائل التى ستساعده فى زيادة "قوة الردع" بعد أعوام من تقليص الإنفاق الدفاعى.

وأضاف فى تصريحاته: "نتحادث مع فرنسا، ولكن ليس وحدها، لزيادة إمكانيات بلادنا الدفاعية"، لافتًا إلى أن المناقشات تشمل شراء طائرات، وأنه "لم تتخذ قرارات نهائية حتى الآن".

بينما ذكرت وسائل إعلام يونانية، حينذاك، أن أثينا اتفقت على شراء 18 مقاتلة من طراز رافال من فرنسا، فيما قال مصدر فى الحكومة الفرنسية إنه لا توجد اتفاقات نهائية، لكن هناك مناقشات حول عدد من القضايا، دون الخوض فى مزيد من التفاصيل.

يأتى ذلك وسط حالة من التوترات الشديدة يشهدها شرق المتوسط، بسبب إصرار تركيا على التنقيب عن مصادر الطاقة فى المياه الإقليمية الخالصة لليونان وقبرص.