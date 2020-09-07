الدفاع التونسية: إحباط محاولة توغل 3 سيارات مشبوهة من ليبيا

قالت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الإثنين، إن الجيش أحبط محاولة توغل 3 سيارات مشبوهة من ليبيا.
وأضافت الوزارة في بيان نشرته قناة "العربية": " تم اعتقال شخصين في العملية أحدهما مصاب بطلق ناري".
ويأتي هذا الحادث بعد يوم من عملية إرهابية ضد دورية للشرطة في مدينة سوسة شرق البلاد، راح ضحيتها عنصر من الحرس الوطني وأصيب آخر بجروح، بينما تمكّنت قوات الأمن من القضاء على 3 إرهابيين.
ومنذ قليل قال الحرس الوطني التونسي، إن هناك جهات إرهابية تحاول استقطاب الشباب في المساجد، مؤكدًا أن إرهابيي عملية سوسة غير مصنفين لدى الأجهزة.
وأضاف الحرس الوطني: "ضبط خلايا متخصصة في عمليات التسميم والطعن، والخلايا التي ضبطت تلقت دروسا في صنع المتفجرات عن بعد".
وشهدت تونس منذ ثورة 2011 صعود الحركات المتطرفة والإرهابية، التي كانت وراء مقتل عشرات الجنود وعناصر الشرطة وكذلك عدد كبير من المدنيين و59 سائحا أجنبيا، على غرار تنظيمي جند الخلافة وكتيبة عقبة بن نافع الموالين لداعش والقاعدة.
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