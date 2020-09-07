المرصد: عودة دفعة مرتزقة سوريين جديدة من ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان عاجل له منذ قليل، عودة دفعة جديدة من المرتزقة السوريين من ليبيا بعد انتهاء عقودهم.

وأول أمس السبت، قال المرصد إن ما لا يقل عن 34 قاصرًا قتلوا أثناء المعارك الدائرة في ليبيا، وأعيدت جثثهم مع 500 جثة أخرى إلى سوريا عبر تركيا.

وكشف المرصد أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرًا من سوريا إلى ليبيا، للقتال في صفوف الوفاق، مضيفًا أن دفعة جديدة من مئات المرتزقة توجد حاليًا بمعسكرات تدريب في تركيا، بانتظار الضوء الأخضر ليتم نقل عناصرها إلى ليبيا.

وأضاف المرصد، أن تركيا متورطة في نقل قرابة 19 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى حوالي 10 آلاف متطرف من جنسيات مختلفة.

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يشار إلى أن تقريرًا أمريكيًا صدر قبل أيام كان أفاد بوجود آلاف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة إلى الأراضي الليبية للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، ما يعزز تقويض الأمن داخل البلاد، ويولد ردة فعل عنيفة من الليبيين.

وأوضح المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية في التقرير الجديد الذي رفعه بناء على معلومات القيادة الأميركية بإفريقيا (أفريكوم)، بحسب ما أشارت وكالة "أسوشييتد برس"، حجم الأنشطة والتدخلات التركية في ليبيا.

وأكد أن أنقرة أرسلت إلى ليبيا ما لا يقل عن 5000 مرتزق سوري من الذين عملوا بشكل وثيق معها في الحرب السورية، لمساعدة الميليشيات المسلّحة المتحالفة مع الوفاق في طرابلس في قتال الجيش الليبي.