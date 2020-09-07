أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 37 غارة على 4 محافظات

طيران العدوان يشن 37 غارة على 4 محافظاتأكد مصدر عسكري استمرار خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، في حين شن طيران العدوان 37 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 85 خرقاً من بينها تحليق طائرة حربية في كيلو 16 وثلاث طائرات تجسس في حيس، و 25 خرقاً بقصف مدفعي و 56 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة مذاب بمديرية الصفراء محافظة صعدة، وغارتين على مديرية سفيان بمحافظة عمران.

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة مأرب غارتين على مديرية صرواح وغارتين على مديرية مدغل، واستهدف بـ 19 غارة مناطق متفرقة من مديرية ماهلية، وشن خمس غارات على مديرية العبدية.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن الطيران شن ست غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

