تونس.. استجواب 40 مشتبها به بعد هجوم سوسة

أعلن الناطق باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، الاثنين، أن قوات الحرس الوطني استجويت أكثر من 40 مشتبها به بعد العملية الإرهابية التي وقعت بمنطقة أكودة في محافظة سوسة، الأحد.
وأكد الجبابلي في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" المحلية، أنه تم الاحتفاظ بسبعة مشتبه بهم، من بينهم زوجة إرهابي.
وقُتل عنصر من الحرس الوطني التونسي، صباح الأحد، بهجوم إرهابي في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد، فيما أردت قوات الأمن 3 مهاجمين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني.
وقال بيان لوزارة الداخلية، الأحد، إن المهاجمين لجأوا إلى مدرسة بعد الهجوم وقتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.
وكانت سوسة أيضا موقعا لأخطر هجوم للمتطرفين في تونس في عام 2015، الذي راح ضحيته 38 شخصا، معظمهم من السياح البريطانيين.
وقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، متحدثا من موقع الهجوم في سوسة: "أرادت هذه الجماعات الإرهابية الإشارة إلى وجودها. لكنهم حصلوا على العنوان الخاطئ هذه المرة. أوضح دليل على ذلك أنه تم القضاء على منفذي هذا الهجوم في بضع دقائق".
وأضاف أن "هذه الجراثيم يجب أن تخشى التونسيين، لأن الأسود تحمي البلاد".
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